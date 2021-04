Kalinic, obiettivo essere pronto con la Lazio

L'attaccante alla ricerca della forma migliore dopo l'infortunio

Con il Cagliari non è stato convocato, anche se l'infortunio che l'ha fermato per un 40 giorni è superato.

Nikola Kalinic non è in condizione, deve recuperare la forma.

Per questo Ivan Juric non l'ha chiamato per la trasferta della Sardegna Arena. Con la ripresa degli allenamenti, l'attaccante croato cercherà di ritrovare uno stato atletico migliore.