Kalinic ok: ha già ripreso ad allenarsi

Si è già ripreso Nikola Kalinic.

L’attaccante croato ha saltato la partita di Coppa Italia con il Venezia a causa di una contusione alla spalla sinistra.

Per ragioni di prudenza, quindi, è stato deciso di non schierarlo ieri. Niente di grave, comunque, tant’è che Kalinic è rientrato in gruppo oggi a Peschiera del Garda.

Al momento la sua presenza lunedì con il Benevento non è in dubbio, in un Hellas che in avanti sarà probabilmente privo sia di Samuel Di Carmine che di Andrea Favilli.