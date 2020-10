Nikola Kalinic non sarà a disposizione per la partita di oggi con il Venezia.

Niente di preoccupante, in realtà, per l’attaccante croato: per lui una contusione alla spalla sinistra.

La scelta di non convocarlo è legata a ragioni di prudenza. Lunedì, salvo complicazioni, Kalinic sarà pronto per la gara di campionato con il Benevento in casa.