Kalinic pronto per lo Spezia? Il Verona ci prova

Nikola Kalinic potrebbe essere pronto per la partita del Verona con lo Spezia.

L’attaccante croato è in recupero e, dopo l’infortunio accusato ne primo tempo della gara del 22 novembre con il Sassuolo, è vicino al rientro.

A distanza di 40 giorni dallo stop, dunque, Kalinic sarebbe in campo, in tempo per la sfida dello stadio Picco.

La settimana di preparazione che si apre oggi darà i responsi del caso, in vista della trasferta che è in programma il 3 gennaio.

Soprattutto, c’è poi da valutare se Kalinic sarà in grado di essere schierato dall’inizio o se per lui potrà esserci spazio in panchina per dopo, eventualmente, essere inserito da Ivan Juric.