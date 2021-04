Kalinic, recupero in volata: è convocato

Torna a disposizione l'attaccante, ex della partita. Con lui anche Benassi

Per lui (da vedere se troverà spazio) sarà un incontro da ex, visto che ha indossato la maglia della Fiorentina dal 2015 al 2017, giocando 84 partite e segnando 33 gol.

Convocato anche Marco Benassi, altro ex della partita - è arrivato al Verona in prestito da Firenze -, che per problemi fisici non ha mai potuto essere impiegato da Juric nel corso di questa stagione.