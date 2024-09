Kastanos: “Pronti per gli scontri diretti, andiamo al massimo”

Il Verona è atteso, a ottobre da tre ulteriori scontri diretti per la salvezza, con Venezia, Monza e Lecce. Dice, al riguardo, Kastanos: “Credo che abbiamo giocato finora con squadre importanti e le abbiamo affrontate tutte a viso aperto, riuscendo a ottenere due vittorie. Per le prossime sfide che ci aspettano dovremo andare al di sopra dei nostri limiti, perché ci sono in ballo dei punti che pesano molto per la nostra stagione”.