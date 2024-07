Kastanos si aggrega alla Salernitana, il Verona aspetta

Poteva essere già a Verona già due settimane fa, ma il terremoto societario della Salernitana ha complicato le cose, o quantomeno dilatato i tempi, per l'arrivo di Grigoris Kastanos all'Hellas.

Intanto il calciatore dopo alcuni giorni di vacanza in più per gli impegni con la nazionale cipriota alla fine dello scorso campionato, tornerà oggi a Salerno per sottoporsi alle visite mediche e poi unirsi al gruppo nel ritiro di di Rivisondoli.