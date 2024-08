Kastanos: “Sono grato al Verona, darò sempre il massimo, ora sotto col Napoli”

"Sono qui da dieci giorni, ci stiamo abituando in squadra con i nuovi compagni, il nostro obiettivo è di dare sempre il nostro contributo. Ho giocato sempre in tanti ruoli, dove c'è bisogno darò sempre il cento per cento, per me era importante restare in Serie A e sono grato al Verona per avermi dato questa possibilità. Ho scelto il Verona perché ho sentito la fiducia della società, del Direttore e del mister. Voglio sfruttare al massimo l’opportunità che mi ha dato il Club, lavorerò duramente per fare bene per la squadra e a livello personale.