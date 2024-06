Kastanos verso il Verona, le caratteristiche del centrocampista cipriota

Mancino trequartista, la Salernitana lo cede solo in prestito

Giacomo Visconti 30 giugno - 07:05

Il Verona tratta per l'arrivo di Grīgorīs Kastanos, e la novità è, secondo Sky, che la Salernitana lo darebbe solo in prestito con diritto di riscatto.

Il trequartista cipriota è stato uno dei giocatori più utilizzati dai granata nella scorsa stagione, collezionando 26 presenze in Serie A e mettendo a segno 3 gol e 3 assist (vale a dire 6 partecipazione alle reti; il suo record in carriera). Campione d’Italia con la Juventus nella stagione 2018/2019 (coprendo un ruolo da comprimario) pare sia molto vicino a firmare per l’Hellas Verona, ma che giocatore è Kastanos?

Mancino di piede, Kastanos agisce stabilmente sulla trequarti ma può giocare anche come interno di centrocampo. Come si può notare dalla su heatmap, Kastanos preferisce occupare la corsia di destra per potersi poi accentrare, evidenziando come si trovi a suo agio giocando a piede invertito.

In stagione è stato uno dei giocatori che ha tirato di più nella Salernitana, mettendo a nudo uno dei suoi difetti: la finalizzazione. Infatti, ha un rapporto gol/tiro pari a 0,1 (segna una sola volta ogni 10 tiri; dati Fbref), valore che va migliorato se si vuole aumentare la pericolosità sottoporta.

Uno dei suoi punti forti sono i passaggi lunghi; non a caso ha registrato una buona percentuale riguardante questo fondamentale (58,1%) ed esegue molti cambi di gioco (0,61 ogni 90 minuti). Questo aspetto potrebbe dare brio alla manovra scaligera, ribaltando il fronte e velocizzando il fraseggio saltando tempi di gioco. Se nei suggerimenti di lunga gittata se la cava, però, la sua percentuale di completamento dei passaggi generale è piuttosto bassa, pari ad appena il 70,5%.

Non disdegna la fase di non possesso effettuando un buon numero di contrasti (1,40/partita), fattore da tenere in considerazione qualora si volesse tentare di aggredire alti gli avversari. Essendo prevalentemente un trequartista, potrebbe tornare utile a Paolo Zanetti: uno dei moduli che ha più utilizzato in passato, in particolar modo all’Empoli, è il 4-3-2-1 con Cambiaghi e Baldanzi alle spalle di Caputo. In tal senso, Suslov e Kastanos potrebbero comporre una buona coppia alle spalle della punta ma non si può ignorare il fatto che entrambi siano mancini, il che potrebbe diminuire l’imprevedibilità delle sortite offensive.

Kastanos è dunque un giocatore discreto che può tornare utile nello scacchiere tattico di Zanetti ed allungare la rosa, seppure non sia né un trascinatore né tantomeno un colpo da 90.