Kastanos: “Vittoria che vale oltre i tre punti”

A Dazn queste le parole del cipriota: "Sono molto contento, felice per la vittoria della squadra. Non vale solo tre punti, ma di più. Ci mancava, abbiamo dato tutto e l'abbiamo portata a casa. Credo che per noi non inizi un nuovo campionato, abbiamo fatto anche cose positive. Non dobbiamo cancellare tutto, ci prepareremo per fare altri tre punti col Monza. Il pubblico è sempre con noi, anche col maltempo. Li vogliamo sempre così carichi nella nostra casa".