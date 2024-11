Kean si abbatte sul Verona, la Fiorentina vince 3 a 1

Hellas travolto dalla potenza dell'attaccante, ma non mancano i soliti errori in difesa. Gran gol di Serdar

Andrea Spiazzi Direttore 10 novembre 2024 (modifica il 10 novembre 2024 | 17:17)

L'uragano Moise Kean si abbatte sul Verona. In barba al trascorso in gialloblù il centravanti schianta l'Hellas con una tripletta mortale, fatta di potenza e precisione contro i suoi deboli marcatori, che salta come birilli di plastica. Magnani, Coppola e Belahyane non riescono a fermare il ciclone della Fiorentina in occasione delle tre reti, in una gara che il Verona non gioca nemmeno male, ma nella quale riesce poco a impensierire De Gea. La perla dell'1-1 di Serdar resta l'unico ricordo bello di un Hellas che fino al 92' rimane anche in gara, pur stravolto dai cambi di Zanetti che rimuove tre quarti dell'attacco nel quarto d'ora finale senza cavarci il ragno dal buco. Di buchi ne ha invece troppi, ancora, questo Verona in altalena che conosce l'ottava sconfitta in 12 gare, pur con l'attenuante di incontrare una Fiorentina forte e spietata che aggancia il primo posto in classifica in attesa di Inter-Napoli.

FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Pongracic, Mandragora, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Rubino, Kouame

Allenatore: Raffaele Palladino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Belahyane, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti) 22 mila gli spettatori, 800 i tifosi del Verona presenti, 300 nel settore ospiti e 500 nella Curva Maratona assieme ai fiorentini.

PRIMO TEMPO, BOTTA E RISPOSTA, FIORENTINA E VERONA SE LA GIOCANO

Nel Verona torna Tchatchoua a destra. È la seconda variazione rispetto all'11 di partenza con la Roma oltre a quella di Harroui per Kastanos.

C'è subito una buona iniziativa del Verona con Harroui che scatta in area e calcia defilato a destra con palla murata.

1-0. La Fiorentina però, dopo un avviso di Kean, passa già dopo 3 minuti e mezzo con l'ex gialloblù. Lo scatto del centravanti, al primo pallone serio in area ricevuto da Beltran in verticale, fa secco Magnani, il diagonale è poi preciso. L'azione è in contropiede, male l'Hellas che si fa sorprendere.

Dopo tre minuti Kean scappa ancora e va in area, ma è in fuorigioco. La reazione del Verona arriva al 9' con Lazovic che crossa pericolosamente e De Gea che mette in corner. Il gol a freddo non sembra scalfire la voglia di giocarsela dei gialloblù, che trovano però una difesa dei viola solida.

SERDAR! 1-1. L'Hellas trova il pareggio al 18' con una splendida iniziativa personale di Serdar che, dopo una gran palla recuperata da Duda trova il varco centrale e spara un destro all'incrocio da 20 metri. Un grande gol che regala il pareggio.

La Fiorentina torna all'attacco, Tchatchoua interviene provvidenzialmente su un cross di Dodo con Gonses pronto sul secondo palo.

Il ritmo rallenta, il Verona attraversa la mezzora di gioco senza prendere rischi e senza rinunciare all'offensiva. Beltran calcia fuori al 31'. Coppola entra in scivolata su Sottil e viene ammonito al 35'.

Al 36' è Montipò a mettere in angolo una punizione insidiosa di Colpani, risponde Serdar la cui conclusione viene murata dalla difesa. Al 41' si rivede Suslov saltare l'uomo (Adli) e cercare Tengstedt ma Comuzzo interviene. Al 42' Kean semina il panico e il suo cross è deviato in angolo.

Nel recupero il Verona rischia. Montipò manda in corner un cross di Colpani, poco dopo la Fiorentina entra a sinistra, Sottil crossa e Colpani non riesce ad agganciare a un metro dalla porta: ma era in fuorigioco.

SECONDO TEMPO, KEAN SEGNA ANCORA, E ANCORA.

Subito ci prova Tengstedt ma calcia male da buona posizione. La Fiorentina riprende il possesso palla, l'Hellas è pronto a ripartire.

Colpani sfiora il palo con un sinistro dal limite al 50'. Magnani è attento su Kean lanciato in verticale da Beltran con la solita formula pericolosa.

Parte Sottil, Serdar lo atterra in velocità, giallo anche per il centrocampista al 54'. Lazovic si spende anche in copertura: Magnani chiude in corner poi sembra lamentare un fastidio muscolare.

2-1, ANCORA KEAN. La Fiorentina torna avanti. È sempre un buco della difesa a condannare i gialloblù. Da corner di sinistra Kean si mette davanti a Coppola con gran facilità, alza la gamba e col piede rifila la zampata del 2-1 alla Ibrahimovic. Troppo facile per la pantera viola.

La gara rimane aperta e il Verona lo fa capire proiettandosi in avanti. Zanetti è pronto ai cambi. La Fiorentina ha più spazi, Sottil e Kean sprecano in velocità. L'Hellas stavolta sembra aver subito il colpo del nuovo vantaggio dei padroni di casa, che si muovono con più facilità.

CAMBI. Mosquera e Belahyane entrano per Tengstedt e Suslov al 66'.

Comuzzo pesca Beltran, il tiro da fuori è centrale e Montipò respinge. I viola vogliono chiudere i conti, i gialloblù provano a rispondere con Harroui che calcia male sul limite servito da Belahyane.

Montipò è bravo a uscire al 72' su Colpani, le occasioni della Fiorentina iniziano a farsi troppe.

Al 74' Zanetti toglie Serdar che lascia il posto a Kastanos mentre Sarr sostituisce Lazovic. Anche Palladino ricorre ai primi cambi: al 77' Richardson e Kouame sostituiscono Beltran e Adli.

Su Corner va di testa Coppola con la palla che non va lontana dal palo opposto. Il Verona tiene viva la partita nonostante tutto.

All'80' in seguito a un contatto Bradaric rimedia una ferita al volto: Daniliuc lo sostituisce.

KEAN SBAGLIA IL TERZO GOL. La Fiorentina può chiuderla all'84' quando Kouamè supera Montipò e serva una palla facile per l'attaccante che spreca calciando male. Poco dopo Kean scatta forse in fuorigioco e manda a lato in diagonale. Il Verona è in affanno.

Mandragora sostituisce Bove all'84'. L'arbitro Zufferli concede 4 minuti di recupero, la Fiorentina cerca il giro palla per far passare i secondi. Il Verona ci prova, ma i palloni non passano la trequarti.

3-1, KEAN FA TRIPLETTA E CHIUDE LA GARA. Ex da incubo per il Verona, Moise Kean. Al 92' direttamente su rilancio di De Gea, il centravanti parte da sinistra, supera Belahyane con una facilità disarmante e scarica un diagonale imparabile. Un gol da applausi, una tripletta che stende l'Hellas.