Kean, svenimento in campo per trauma cranico, le condizioni dell’attaccante

Momenti di apprensione al Bentegodi durante Verona-Fiorentina. Al 58’ c'è uno scontro tra il difensore dell'Hellas Dawidowicz e l’attaccante viola Kean all’altezza della linea laterale vicino alla panchina di Palladino. Kean ha la peggio colpito sopra l'occhio sinistro dal ginocchio di Dawidowicz. L'attaccante resta a terra dolorante col sopracciglio insanguinato. Gli danno i punti e una maglia pulita e rientra. Pochi minuti dopo Kean sviene a terra. Arriva la barella, gli stabilizzano testa e collo, esce tra gli applausi di tutto lo stadio e poi lo portano in ospedale per accertamenti. Durante i soccorsi Edoardo Bove, che seguiva la gara dalla panchina, si è girato per non vedere, coprendosi la faccia.