Kostic-Lazio, è frenata. L’obbiettivo può diventare Zaccagni

L'Eintracht non cede alle offerte dei biancocelesti pronti a virare sul 10 del Verona

Dopo una lunghissima trattativa, per la Lazio si sono complicate le cose per l'acquisto di Filip Kostic . Il ds Tare ha parlato in serata a Bild di un Francoforte che di fatto ha tolto il giocatore dal mercato, spiazzando i biancocelesti che da due mesi seguono il calciatore.

Se il no fosse definitivo, come pare, il club di Lotito potrebbe gettarsi su Mattia Zaccagni e tentare l'affondo nell'ultimo giorno di mercato. Oggi Tare ha incontrato il procuratore Tinti. Rimarrebbe non poca distanza sull'ingaggio richiesto. Ma, particolare di non poco conto, al Verona, fino a poche ore fa, non è stata formalizzata alcuna offerta. Ora però tutto può cambiare. Sullo sfondo per la Lazio rimane anche la possibilità di prendere Ribery.