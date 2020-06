Kumbulla: “Avevamo voglia di tornare a giocare, bella vittoria”

Marash Kumbulla, ai micorfoni di Danz, commenta la gara del Verona col Cagliari. “I compagni che mi dicono che non merito l’intervista? Fanno i simpatici, però ci sta. Hanno ragione: abbiamo fatto bene tutti e c’è chi ha fatto benissimo. È stata una bella vittoria. Avevamo tanta voglia di tornare a giocare. Non siamo ancora al cento per cento ma pian piano con gli allenamenti stiamo tornando quelli che eravamo a marzo. Non mi faccio condizionare dalle voci di mercato. Sono fatto così. È merito di tutte le persone che ho attorno e che mi aiutano negli allenamenti e nelle partite, dal mister alla società”.