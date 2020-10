Kumbulla: “Difficile lasciare Verona, lì sono nato e cresciuto”

“È stata una cosa veramente velocissima, ero molto emozionato. Quando la Roma ha chiamato non ho esitato: per la società, per la città e per i tifosi. È stato facile scegliere in così poco tempo. Lasciare il Verona sicuramente è stato un po’ difficile, sono nato e cresciuto lì ed è dove ho fatto il salto di qualità”.

Queste le parole di Marash Kumbulla durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Roma.

Kumbulla, dopo il passaggio dall’Hellas ai giallorossi, ha debuttato con la nuova maglia domenica nella partita dell’Olimpico con la Roma.