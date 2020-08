La decisione l’ha presa ed è chiara: Marash Kumbulla vuole l’Inter.

Corteggiato dalla Lazio, seguito dalla Juve, il giocatore del Verona, con i suoi agenti, ha scelto la soluzione nerazzurra. Lo conferma Sky.

Ora resta da trovare l’accordo definitivo tra i club. L’Hellas chiede 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore e, per quanto la valutazione possa essere limata, il Verona non si discosterà di molto da questa richiesta.