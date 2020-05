Kumbulla-Inter, il Verona non fa sconti

Non ci saranno sconti da parte del Verona per la cessione del cartellino di Marash Kumbulla.

L’Inter, conferma “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, resta favorito per l’ingaggio del difensore, ma il club gialloblù ha fissato a 30 milioni di euro il prezzo e, sebbene possano esserci gli spazi per un’intesa a una cifra inferiore, la valutazione e la richiesta non si discosteranno di molto da quanto stabilito dalla dirigenza dell’Hellas.

Con Kumbulla, l’Inter è sulle tracce di Jan Vertonghen, centrale del Tottenham. E proprio gli Spurs pensano a Kumbulla se Vertonghen dovesse trasferirsi alla società nerazzurra.