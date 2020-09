Kumbulla, la Lazio pronta ad alzare l’offerta

La Lazio continua il pressing per arrivare a Marash Kumbulla.

Riproposta all’Hellas l’offerta già formulata a giugno, pari a 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, di nuovo bocciata dal Verona.

Insufficiente, e non di poco, quanto presentato dalla Lazio al club gialloblù per rilevare un giocatore come Kumbulla. Claudio Lotito, quindi, punta al rialzo, andando oltre i 20 milioni e inserendo, come contropartita tecnica, altre soluzioni, più gradite all’Hellas e utili per Ivan Juric.