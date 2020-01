Kumbulla: “Problema non banale, ma passerà in fretta. Che carattere il Verona!”

“Un’altra prova di carattere, di sostanza, di concretezza. E potevamo portar via anche qualcosa in più…mi spiace aver lasciato il campo ma ho avuto un problema non banale, ma passerà in fretta”.

Così Max Kumbulla su Instagram dopo la gara col Bologna. Il difensore rassicura sulle sue condizioni, dopo la botta presa al volto, proprio prima del gol del Bologna. Su quanto accaduto questo il comunicato dell’Hellas Verona: “Hellas Verona FC rende noto che il calciatore Marash Kumbulla ha chiesto la sostituzione nel corso del primo tempo del match contro il Bologna per via di una emicrania oftalmica con momentaneo annebbiamento della vista. Il calciatore verrà tenuto sotto osservazione e, ove si rendesse necessario, si sottoporrà nelle prossime ore ad ulteriori accertamenti”.