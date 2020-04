Kumbulla: “Tutti hanno creduto in me, così sono arrivati i risultati”

Marash Kumbulla è intervenuto nel corso della rubrica “A tu per tu” disponibile sul profilo Instagram dell’Hellas Verona.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Ho passato la mia quarantena in famiglia. Spero di rivedere al più presto i miei compagni. Prima di questa stagione ho lavorato duro e mi sono allenato il più forte possibile. Tutti hanno creduto in me, il mister, il direttore ed il presidente, e mi hanno permesso di esordire in Serie A. Quando ho debuttato ho capito di poter essere importante per la squadra. I risultati di quest’anno? In ritiro abbiamo lavorato tantissimo ed i frutti si sono visti. Grazie anche al ritiro sono cresciuto molto sia fisicamente che mentalmente. Il gruppo di quest’anno? I risultati sono dovuti proprio al gruppo. Ci sono tanti giovani, ma anche persone con più esperienza che ci aiutano molto. I nuovi arrivati si sono integrati molto bene al gruppo dello scorso anno e questo ha permesso di arrivare a dei bei risultati. Danzi? Mi dispiace per la sua situazione. Ha molti doti, ma purtroppo a causa dell’infortunio non ha potuto mostrarle. Sono convito che superato questo acciacco mostrerà quello che vale. Capitano in nazionale? Spero di arrivarci, sarebbe un altro sogno che si realizza“.