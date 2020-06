Kumbulla, tutti lo vogliono: l’Inter prepara il rilancio

Lo scatto della Juventus per chiudere l’ingaggio di Marash Kumbulla ha spiazzato la concorrenza.

Ora, però, l’Inter si prepara al rilancio. Il club nerazzurro è stato il più determinato nel cercare di aggiudicarsi il cartellino del difensore.

La Juve ha accelerato a sorpresa e la situazione resta in divenire. La Lazio aspetta e conta di avere delle carte da giocare.

Per adesso, l’affare non è fatto per nessuno, mentre il Verona non scenderà sotto i 30 milioni di euro per la cessione di Kumbulla. Questo è il punto fermo per qualsiasi operazione.