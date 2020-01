Si è ripreso a tempo di record, Max Kumbulla.

Già oggi era in campo, a Peschiera del Garda, dopo l’emicrania oftalmica che l’ha fermato con il Bologna, imponendogli di uscire a metà primo tempo.

Scrive il difensore via Instagram: “Problema superato alla grande. Grazie a tutti per i messaggi: sono già pronto per la prossima“.