La Cassazione dà ragione a Setti: annullato il sequestro di 6,5 milioni

Si chiude il caso, ricorso accolto

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, in data 13.04.2022, ha annullato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Bologna, che aveva - in parte - confermato il sequestro preventivo disposto contro Maurizio Setti il 27.04.2021 ed eseguito il giorno 12.05.2021 dalla Guardia di Finanza per 6,5 milioni di euro.