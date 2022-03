La corazzata viola col Verona non passa, Caprari-gol e 1-1 al Franchi

Grande primo tempo dei gialloblù, ripresa di sofferenza e contenimento

Un primo tempo dominato nel quale l’Hellas poteva condurre anche nel punteggio, una ripresa tutta di sofferenza contro una corazzata la cui panchina sovrabbonda di qualità. Finisce 1-1 al Franchi, un risultato che limita le aspirazioni europee della Fiorentina e conferma che i gialloblù, pur privi di uomini importanti, non vogliono mollare di un centimetro. Caprari, migliore in campo, manda un’altra cartolina a Mancini e firma il gol numero dieci.

Barak, dopo la botta all’anca patita contro il Venezia, non ce la fa, al suo posto c’è Lasagna. Tornano Gunter e Casale dopo la squalifica, sempre out Veloso e Praszelik.

Bene il Verona in avvio, con Caprari e Lasagna a scattare verso il fondo. Simeone al 10’ mette al centro ma non trova compagni.

CAPRARI SHOW, HELLAS VICINISSIMO AL SECONDO. Caprari, di cui in Italia solo Mancini non si è accorto, è magnifico e dirompente. Al 26’ mette due palloni d’oro uno per Lasagna che cicca, l’altro sul quale Simeone non ci arriva per un centimetro in scivolata a un metro dalla porta.