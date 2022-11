La Cremonese pareggia con la Salernitana, Verona ultimo da solo

La Cremonese pareggia per 2-2 all'Arechi con la Salernitana, sale a 6 punti, raggiungendo la Sampdoria, e lascia l'Hellas all'ultimo posto in classifica da solo con 5.

I grigiorossi, per due volte sotto per i gol segnati da Piatek e Coulibaly, pareggiano prima con Okereke e dopo, nel finale, con Ciofani, che sbaglia su rigore, col penalty che viene ripetuto (Sepe si era mosso in anticipo), di nuovo respinto ma, poi, messo in porta dall'attaccante.