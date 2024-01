La Curva Sud: “Difendiamo il Verona, vogliamo risposte da Setti”

"Negli anni, in più circostanze, abbiamo sottolineato come il “sistema Setti” sia in grado di tenere sotto scacco tutto l’ambiente Verona e di mettere, di conseguenza, in difficoltà la tifoseria stessa: al di là dei risultati sportivi, infatti, la gestione “aziendalista” della società da parte di Setti non ha fatto altro che alimentare frustrazioni, preoccupazioni e perenni dubbi sul futuro. Come più volte constatato in questi anni, la comunicazione non è di certo la principale qualità di questa proprietà. Dobbiamo però essere onesti e riconoscere a Setti di esser sempre stato molto chiaro su un aspetto della sua politica e, a tal proposito, alcune citazioni resteranno emblematiche e memorabili: