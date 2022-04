La Curva Sud e Mascetti: “Lo ricorderemo a Bergamo. Società imbarazzante”

Il messaggio: "Tutti a Bergamo con una sciarpa gialloblù, dal club superficialità e incapacità"

La Curva Sud ha diramato un comunicato per inviare un messaggio forte verso la trasferta con l'Atalanta, nel ricordo di Ciccio Mascetti.

Da parte della Curva dell'Hellas vengono espresse nette critiche per quanto espresso dalla società nel momento della scomparsa di una leggenda come Mascetti.

Si legge nel testo pubblicato: "La brutta figura delle "fasce dimenticate in hotel", il "Chicco Mascetti", o il "non sappiamo cosa, ma qualcosa ci inventeremo", in riferimento al ricordo di una leggenda testimoniano una superficialità e un'incapacità comunicativa incredibile ed imbarazzante".