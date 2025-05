La Curva Sud: “Festa Scudetto, tutti con la maglia del Verona”

Il messaggio in vista della gara di domenica, con le celebrazione per i quarant'anni del titolo tricolore

L'Hellas Army, gruppo portante della Curva Sud, ha diffuso un comunicato in vista della partita con il Lecce, in cui il Verona celebrerà il quarantennale dello Scudetto.

"LO SCUDETTO È DIPINTO GIALLOBLÙ, IN TANTI SAREMO IN TANTI E CHI CI FERMA PIÙ!"

Come allora i Butei della Curva e l’intera tifoseria vogliono celebrare questa ricorrenza tutti insieme, per rendere la giornata di domenica indimenticabile come fu quel famoso 12 Maggio 1985!

Dalle ore 12 ci ritroveremo sotto la Curva Sud per dare il via ad una giornata di festa, la nostra festa per poi entrare allo stadio con adeguato anticipo per celebrare e omaggiare i Campioni d’Italia, sventolando al cielo il ricordo celebrativo della giornata che verrà distribuito dai Butei in Curva prima della partita !