La denuncia di Ramirez: “Ci sono squadre di A che hanno nascosto i contagi”

Gaston Ramirez, fantasista della Sampdoria, intervistato dal “Secolo XIX”, ha parlato della situazione dei contagi da coronavirus. Molti tesserati blucerchiati sono risultati positivi al tampone nelle settimane scorse.

Queste le dichiarazioni di Ramirez: “La Samp non ha tenuto nascosto nulla, tante altre squadre sì e non lo capisco . È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati?”.