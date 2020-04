La FIFA: “Stadi senza pubblico per tutto il 2020”

“Quando i tifosi potranno tornare allo stadio? Personalmente non vedo nel 2020 partite con pubblico. Per quest’anno credo sia molto difficile ma vale anche per gli altri sport“.

A dirlo è il vicepresidente della Fifa Victor Montagliani.

Intervenuto a Gr Parlamento, Montagliani ha aggiunto: “La ripresa degli allenamenti sarebbe un messaggio importante, piano piano dobbiamo tornare alla vita normale. Ma se il calcio ha sempre fatto quello che ha voluto, stavolta deve attenersi a quello che diranno le autorità sanitarie e governative“