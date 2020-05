La Bundesliga corre per riprendere, ma non c’è ancora nessuna certezza in merito, anzi.

Angela Merkel, Cancelliera della Germania, ha rinviato qualsiasi decisione a mercoledì prossimo. Ancora alcuni giorni per capire se il calcio tornerà negli stadi (chiusi) tedeschi.

Dopo che Olanda e Francia hanno chiuso, e benché i club siano ottimisti, la possibilità che anche in Germania ci sia uno stop alla stagione prende corpo.