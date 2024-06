La Lazio spinge per Noslin e Cabal, il punto

Le conferme arrivano da più parti, Tijjanj Noslin è un obbiettivo della Lazio, che a breve annuncerà Marco Baroni quale nuovo allenatore. Proprio Baroni, a cui Noslin è molto legato, ha chiesto il giocatore a Lotito, assiema e Juan Cabal, esterno che con l'allenatore fiorentino ha visto migliorare di gara in gara le sue performance. Il Verona per Noslin chiede 15 milioni più bonus, e qui sta il nodo. La cifra è ritenuta alta dal club biancoceleste che, riporta Alfredo Pedullà, spera in uno sconto.