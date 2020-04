La Lega A contro Malagò: “Leggerezza e ingerenze da parte sua”

Dopo le parole di Giovanni Malagò sulla situazione del mondo del calcio, arriva la replica della Lega A.

Si legge nel comunicato che è stato diffuso: “La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l’ingerenza del presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi”.

Scrive la Lega: “Ci si augura, in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ogni Istituzione lavori, con senso di responsabilità, in modo costruttivo e propositivo per il bene comune, senza creare, come dice il Presidente del Coni, “conflittualità che danneggino qualsiasi progettualità”.