La pazza storia di Borini: “Voglio diplomarmi, ma non posso farlo”

«E poi dicono che i calciatori sono ignoranti! Io le sto provando tutte per prendere un diploma. Ho studiato con impegno, ma non mi fanno sostenere l’esame, rischio di buttare un anno. Prima il Covid, poi il campionato ogni tre giorni e ora la scuola chiusa per ferie».

Così Fabio Borini, attaccante del Verona, intervistato dal “Corriere della Sera”.

In un lungo articolo pubblicato dal quotidiano, la punta gialloblù spiega di essere vicino al titolo di geometra, ma di non aver ancora potuto conseguirlo.

Dice, tra l’altro, Borini: “Il 2 luglio mi dicono che gli esami saranno il 10 luglio: io giocavo, avevo anche due trasferte. Mi hanno visto tutti! Il Verona manda una lettera in cui spiega che non posso assentarmi per inderogabili ragioni lavorative». Niente da fare. «Anche ad ipotizzare che le prove si svolgano nella settimana successiva a Ferragosto, in quel periodo tutti i docenti sono in ferie».

Attenzione a una postilla di Borini: “Per me questo era l’anno buono, la prossima stagione non so dove giocherò, potrei essere anche all’estero, così è come se mi avessero bocciato senza fare l’esame».