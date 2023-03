La performance dell’Hellas a marzo

Il calo: due pareggi e una sconfitta per i gialloblù

Redazione Hellas1903

Oggi analizzeremo le vicende che hanno caratterizzato il mese di marzo 2023 per l'Hellas Verona in Serie A. Ripercorreremo i risultati ottenuti dalla squadra gialloblù, esamineremo la difficile sfida in vista contro la Juventus e faremo il punto sulla situazione in classifica, con l'obiettivo salvezza che appare sempre più una corsa contro il tempo.

I risultati dell'Hellas Verona nel mese di marzo

Il mese di marzo non è stato affatto positivo per l'Hellas Verona, soprattutto per via dei risultati deludenti contro le dirette concorrenti per la salvezza. Si parla ad esempio del pareggio senza reti contro lo Spezia, una sfida equilibrata in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per portare a casa i tre punti.

La seconda partita del mese ha visto il Verona affrontare il Monza in casa. Un altro pareggio, questa volta per 1-1, che ha confermato la difficoltà della squadra nel trovare la via della vittoria. Nonostante la rete segnata, il Verona non è riuscito a mantenere il vantaggio fino al termine del match, con il Monza che ha pareggiato pochi minuti dopo il gol di Simone Verdi.

Infine, l'ultima partita di marzo ha visto i gialloblù cedere per 3-1 contro la Sampdoria. Un risultato particolarmente amaro per l'Hellas, che rimane ancorata nella parte scottante della classifica e vede l'obiettivo salvezza sempre più lontano. Nonostante la sconfitta, la squadra deve continuare a lavorare sodo per cercare di invertire la rotta e conquistare punti preziosi, per guadagnarsi la permanenza in Serie A.

Il prossimo turno: si va in casa della Juventus

Il calendario non sorride all'Hellas Verona, che il 1 aprile dovrà affrontare una delle sfide più difficili della stagione: la Juventus in trasferta, come si legge in questa pagina sui Serie A risultati. La Vecchia Signora, che sta cavalcando in classifica, rappresenta un ostacolo arduo (forse proibitivo) per la formazione scaligera.

Nonostante le difficoltà oggettive, il Verona dovrà affrontare la partita con coraggio e determinazione, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno e di compiere una vera e propria impresa. La sfida contro la Juventus potrebbe rappresentare un'opportunità per dimostrare il valore della squadra, e soprattutto per guadagnare punti fondamentali in vista della lotta per la salvezza.

La situazione in classifica e l'obiettivo salvezza

La classifica al termine del mese di marzo non è confortante. L'Hellas occupa il terzultimo posto con 19 punti, in piena zona retrocessione. La salvezza si trova a 5 punti di distanza, con lo Spezia quartultimo a quota 24. Dietro il Verona, invece, ci sono la Sampdoria a 15 punti e la Cremonese a 13 punti.

La situazione è critica, ma non disperata: l'Hellas Verona ha ancora tempo per cercare di risalire in classifica e raggiungere l'obiettivo salvezza. Per farlo, però, sarà fondamentale iniziare a conquistare punti nelle prossime partite, dopo aver perso due preziose occasioni durante il mese di marzo. La sconfitta con la Samp e il pareggio con lo Spezia, infatti, hanno un peso specifico molto ampio, perché con 2 vittorie la situazione sarebbe stata diversa.