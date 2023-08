La prima in casa, arriva la Roma

Al Bentegodi la nuova rosa di Mourinho (che è squalificato)

Redazione Hellas1903

Dopo gli esordi vincenti con l'Ascoli in Coppa Italia e con l'Empoli in trasferta, per la prima di campionato in casa, il Verona dovrà affrontare uno degli avversari più ostici di questa Serie A. Nella scorsa gara di campionato i giallorossi hanno steccato l’esordio stagionale, pareggiando 2-2 contro la Salernitana.

Lo scorso campionato la squadra di Mourinho si è piazzata al 6° posto, guadagnando il pass per l’Europa League; competizione che ha visto sfumare in finale, perdendo ai rigori con il Sevilla alla Puskás Arena di Budapest.

Per la nuova stagione, la rosa dell’allenatore portoghese si è rinnovata soprattutto a centrocampo, con l’innesto Renato Sanches, ex Psg, Bayern e Benfica che però non sarà disponibile dopo lo stop in allenamento in settimana. Aouar, talento algerino proveniente dall’Olympique Lione ha già esordito lo scorso turno di campionato e sarà della partita, avendo ben impressionato al debutto in Italia.

I giallorossi hanno poi visto il ritorno di Paredes, che non ha inciso nell’ultima stagione alla Juventus, ma che è risultato fondamentale per la vittoria dell'Argentina ai mondiali in Qatar. Pellegrini rientrerà in campo dopo la squalifica e di certo, vestirà la maglia da titolare.

Per la difesa, i pilastri sono Smalling per esperienza e tecnica, e Mancini per personalità, un giocatore che non si sottrae al contrasto e che anzi lo cerca, facendo spesso ricorso al “trash talking” per innervosire l’avversario. Zalewski si è rivelato un giocatore duttile e subentrato a partita in corso contro la Salernitana, ha fatto vedere buone cose. Per lui si prevede un ballottaggio con Spinazzola.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, in attesa di nuovi colpi sul mercato, la Roma si può consolare con un “gallo” Belotti ritrovato, che con la doppietta contro la Salernitana ha già scacciato i fantasmi della scorsa stagione, chiusa senza reti in Serie A. Sempre davanti, Mourinho può contare su El Shaarawy, un giocatore che spesso passa inosservato ma che in realtà è molto utile alla causa giallorossa, con velocità e tecnica importanti.

Per la partita di questa sera, la Roma avrà dalla sua il gioiello Paulo Dybala, che ha dovuto saltare la prima per squalifica. Un dettaglio che ha sicuramente influito nel pareggio casalingo dal momento che il gioco giallorosso solitamente si sviluppa tutto attorno alle giocate del numero 21.

Gli uomini di Baroni dovranno cercare di limitarne gli spazi, consapevoli che concedendogli metri, Dybala può risultare implacabile.

I precedenti al Bentegodi contro la Roma sono di 38 partite e vedono: 11 vittorie per l’Hellas, 13 sconfitte e 14 pareggi.

Questa la probabile formazione per gli uomini di Mourinho contro il Verona:

3-5-2

Rui Patricio

Mancini, Smalling, Llorente;

Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski;

Dybala, Belotti