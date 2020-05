Ritornare a giocare tra un mese esatto.

Questa la proposta uscita dall’assemblea della Lega di Serie A. Un nuovo inizio fissato il 13 giugno. Per arrivare a mettere in pratica questa soluzione, tuttavia, sarà necessario che vengano superati diversi ostacoli, soprattutto per quel che concerne l’applicazione del protocollo sanitario.