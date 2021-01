“La Repubblica”: “Il Napoli prenota Zaccagni, 14 milioni al Verona”

Mattia Zaccagni a un passo dal Napoli.

Lo scrive “la Repubblica”. Il quotidiano riporta di un affare in dirittura d’arrivo, con Zaccagni che resterebbe comunque all’Hellas fino a giugno, per poi trasferirsi in azzurro.

La trattativa verrebbe chiusa a 14 milioni di euro: questo il valore del cartellino di Zaccagni su cui hanno trovato l’intesa l’Hellas e il Napoli.

Zaccagni, seguito da Lazio, Roma e Milan, si avvicina al Napoli, dunque, club cui il Verona ha già ceduto, un anno fa, Amir Rrahmani.