Un tentativo last minute. La Roma ci prova per Davide Faraoni in quest’ultima giornata di calciomercato. Alla ricerca di un esterno, il club giallorosso punta, tra gli altri al numero 5 del Verona. Richiesta respinta al mittente da parte dell’Hellas, che non ha intenzione di privarsi di uno dei calciatori fondamentali per Ivan Juric.