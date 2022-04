La Sampdoria è partita per Verona, Osti: “In ritiro per fare bene con l’Hellas”

Il dirigente: "Dobbiamo ritrovare serenità e concentrazione"

La Sampdoria è partita per Verona dove sarà in ritiro fino a sabato, giorno della gara coi gialloblù.

Il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti spiega, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Siamo tutti vicini alla squadra e speriamo che questo ritiro serva per ritrovare serenità e concentrazione, per giocare a Verona una gara con la testa giusta e nel modo migliore anche sul piano fisico".