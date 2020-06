La Serie A non finisce? Niente scudetto e retrocessioni

“L’assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A Tim”.

Questo è il contenuto di un passaggio della nota diramata dalla Lega A dopo l’ultima assemblea che si è tenuta, con al centro il piano in caso di sospensione anticipata del campionato.

La richiesta sarà portata dai rappresentanti di Lega in Assemblea federale. I vertici della A chiedono che, ove non si riuscisse a terminare la stagione, non soltanto non venga assegnato lo scudetto, ma siano pure bloccate le retrocessioni in B.

Le posizioni utili per la qualificazione alle coppe europee sarebbero stabilite sulla base della media punti.