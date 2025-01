La situazione statistica del Verona e le concorrenti nella lotta salvezza

I troppi gol subiti lasciano nell'incertezza la situazione dell'Hellas

Redazione Hellas1903 13 gennaio - 12:58

Alla diciannovesima giornata di Serie A è arrivato il primo pareggio del Verona, in una stagione che sta regalando diverse soddisfazioni ai tifosi gialloblù, a partire dal 3 - 0 contro il Napoli nella prima di campionato, fino alle vittorie contro Roma, Bologna e nel derby contro il Venezia.

Il palinsesto delle scommesse calcio di Serie A in tempo reale su Betfair delinea attraverso le quote tutte le concorrenti degli Scaligeri per la lotta salvezza: ecco un po’ di curiosità statistiche per approfondire meglio questo campionato.

Verona a trazione over 2.5, ma i gol subiti sono troppi — Insieme alla Lazio il Verona ha chiuso il girone di andata con 14 gare terminate in over 2.5, mentre i match terminati a trazione over 3.5 sono 9. C’è spazio anche per le partite con più di 4 gol complessivi, perché in questa prima parte di campionato sono 8 su 19 i match del Verona terminati con un risultato a trazione 4.5.

Questi dati spingono in evidenza il problema difensivo dei Mastini, che hanno subito 42 gol nelle gare d’andata, una media di oltre 2 reti a partita incassate, che rappresentano un problema da risolvere per mister Zanetti, se vuole preservare il cammino verso la salvezza.

Infatti, le reti segnate sono 24 e i punti con cui gli Scaligeri hanno chiuso la prima metà della stagione sono 19, soltanto 2 punti in più dal 18esimo posto, ancora troppo pochi per stare tranquilli.

Lo score in casa e in trasferta è quasi alla pari, questa squadra è imprevedibile e tende a pareggiare pochissimo, per questo tutti i match del Verona saranno da fuori o dentro: vincere o perdere, sopravvivere o morire in questo campionato.

Le statistiche delle concorrenti del Verona nella lotta salvezza — Come accennato prima, nelle gare di andata i Gialloblù hanno avuto più fortuna contro alcune big, perché degli scontri diretti possiamo salvare soltanto la vittoria nel derby, il pareggio contro l’Udinese i trionfi contro Genoa e Parma, oltre al colpaccio contro Napoli, Roma e Bologna.

Uno dei problemi da risolvere nel girone di ritorno riguarda proprio gli scontri diretti in chiave salvezza. Nei match di andata il Verona ha perso contro Como, Monza, Lecce, Cagliari ed Empoli, di queste, Como, Cagliari, Monza e Lecce hanno chiuso la prima metà della stagione in una posizione inferiore.

Nelle prossime gare le quote serie a in diretta streaming su Betfair terranno conto di queste statistiche e i bookmaker valuteranno se gli Scaligeri saranno favoriti o sfavoriti negli scontri diretti per restare in Serie A, sta di fatto, che quello di quest’anno è un campionato agguerrito, dove ci sono tante piccole squadre che stanno disputando una stagione formidabile, come nel caso di Udinese, Empoli, Genoa e Parma.

Soltanto il Monza sembra ormai spacciato, perché il Lecce è in netta ripresa, mentre Como e Cagliari sono imprevedibili almeno quanto i Mastini. Tra queste squadre che sono interessate alla lotta salvezza, il Verona è quella che subisce più gol e questo sarà un dettaglio da curare e migliorare, perché potrebbe incidere negativamente sulle gare di ritorno.