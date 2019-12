Con la vittoria della Spal in trasferta con il Torino (2-1 in rimonta per la squadra ferrarese), è piena bagarre in coda alla classifica.

Resta ultimo il Genoa, battuto per 4-0 a San Siro dall’Inter.

Oggi il Brescia gioca a Parma e il Lecce ospita il Bologna. Sempre ieri, intanto, tre punti d’oro se li è presi l’Udinese, sconfiggendo alla Dacia Arena il Cagliari.