La stampa scozzese: Doig fermato all’aeroporto per il dietrofront del Verona col Marsiglia

Una storia che si ripete con l'Hellas a fare da Torre di controllo. Come nel luglio 2022 Darko Lazovic era pronto a volare con un aereo dell'Olympique Marsiglia per la città francese e trasferirsi all'OM prima dello stop del Verona, così pare sia stato anche ieri per Josh Doig .

Tam Mc Manus del Daily Record fornisce un racconto di quanto accaduto: "Come un incubo che prende forma per Josh Doig. Voleva disperatamente andare a Marsiglia, come la sua famiglia, e tutto era concordato. Era all'aeroporto in attesa di volare in Francia con la sua valigia sull'aereo, quando gli è stato detto che l'accordo era saltato".