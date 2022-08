La telenovela Simeone si complica, col Napoli tutto fermo. Ipotesi Monza ma Cholito dice no

Il trasferimento di Giovanni Simeone al Napoli si sta trasformando in una telenovela senza fine che rischia di scontentare i club e il giocatore. A un passo dall'accordo, il Verona ieri non ha accettato il prestito oneroso con semplice diritto di riscatto insistendo per l'obbligo. Sky riporta che a questo punto la trattativa si è bloccata e che si potrebbero aprire nuovi scenari, con Petagna che resterebbe in azzurro.

L'ipotesi nuova è che Simeone possa essere ceduto al Monza. Con un problema non indifferente però: il Cholito finora non ha accettato questa possibilità. Dunque, se la situazione dovesse rimanere tale, e oggi si vedrà se Verona e Napoli avranno intenzione di riaprire i giochi e se qualcuno sarà disposto a fare un passo indietro, per Simeone si dovrebbe intavolare una nuova trattativa, o rischierebbe di rimanere, almeno fino a gennaio, al Verona. Dove è stato fino ad ora ai margini del gruppo in attesa della cessione e dove non ha mai preso parte a una gara amichevole o di Coppa in quest'avvio di stagione.