La Uefa: “Finite i campionati”

Le più vive raccomandazioni a concludere i campionati e le coppe nazionali” sono state fatte all’Uefa durante la videoconferenza con le 55 federazioni affiliate tenutasi oggi. Nell’incontro, però, è stato spiegato che “alcuni casi specifici saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato”.

Inoltre, la Uefa ha illustrato “varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali”. Nell’incontro l’Uefa ha aggiornato le 55 federazioni affiliate sulle alternative valutate dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo in seguito all’emergenza coronavirus.

fonte: ansa.it