La Uefa: “Risposta sulla ripresa entro il 25 maggio”

La Uefa ha fissato al 25 maggio il termine entro cui dovrà essere dato un riferimento preciso sulla ripresa dei campionati continentali.

Una scadenza per cui non ci saranno proroghe, come reso noto in queste ore dalla Federazione europea, che ha fatto sapere che anche se “che i piani dettagliati potrebbero non essere completamente disponibili a causa di una serie di vincoli esterni”, si aspetta “comunque di ricevere almeno alcune indicazioni sulla potenziale via da seguire prevista dalle federazioni nazionali e dai campionati entro tale data”.