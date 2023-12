La vendita del Verona, Volpi e il caso Hellas: il punto

Scrive il quotidiano: "Con Volpi gli scontri giudiziari sono diventati una costante per Setti, con il procedimento che ha riguardato altre società dello stesso Setti, HV7 e H23, dichiarate fallite dal Tribunale di Bologna “su istanza del Gruppo Volpi – riporta la nota di ieri dell’Hellas –, che è l’unico soggetto a vantare di essere loro creditore. Non ci sono altri sostanziali creditori di HV7 e di H23”. Entrambi i fallimenti sono stati revocati dalla Corte di Appello di Bologna e, per HV7, dalla Corte di Cassazione, che non si è ancora espressa per H23. Quel che accade è che in questi mesi, Setti accelera per la cessione dell’Hellas, cerca degli interlocutori. Dialoga con Pacific Media Group, realtà Usa con cui le trattative prendono piede a settembre del 2022 e svaniscono la primavera scorsa. Le ipotesi di cambio nell’assetto proprietario nel Verona aumentano, ma non si concretizzano, dall’estate in poi. Bastano i resoconti su questa possibilità per riaprire le (nella sostanza, mai chiuse) schermaglie tra Volpi e Setti. Tant’è che si legge nel comunicato dell’Hellas: "La Procura di Bologna – allarmata dalle notizie di stampa (peraltro del tutto infondate) circa la possibile vendita da parte di Star Ball s.r.l. delle partecipazioni sociali in HV – ha ritenuto opportuno, su istanza dei legali del Gruppo Volpi, sequestrarle in via preventiva. L’ha fatto solo per il caso in cui, in futuro, il fallimento di H23 dovesse essere dichiarato in via definitiva e si dovesse poi discutere circa la liceità della cessione delle partecipazioni sociali fatta in passato da H23"”.