La zampata impunita di Gatti, come all’andata “tutto regolare”. Marelli: “Non c’è violenza”

Al 35' di Verona-Juventus l'arbitro Di Bello ha fermato il gioco dopo aver visto a terra Folorunsho, che lamentava una gomitata al volto da parte di Gatti a palla lontana. Malgrado le sue proteste e quelle del tecnico gialloblù Marco Baroni però, il contatto non è stato oggetto dell'on field review da parte del VAR. Secondo Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn "c’è un contatto fra Gatti e Folorunsho, ma non c’è assolutamente nulla che possa portare a una review. Non c’è nulla di violento".