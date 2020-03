L’Aic all’Uefa: “Si sospendano le partite, calendario da rifare”

L’Aic, l’associazione calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, dopo che l’emergenza coronavirus si è estesa per l’Europa e viste le partite in programma tra squadre italiane e spagnole in questi giorni, ha inviato una richiesta di sospensione degli incontri all’Uefa, con revisione dei calendari delle competizioni internazionali.

Questa la nota diramata.

“La situazione italiana, spagnola ed europea riguardo la grave crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid19 ci sta mettendo davanti a decisioni sofferte e purtroppo inevitabili.